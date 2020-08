Trasporto scolastico, il Comune di Trivento programma il servizio e pubblica l’avviso per le iscrizioni. Per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune intende, nonostante le enormi difficoltà attuali dovute alla emergenza epidemiologica Covid-19, organizzare il servizio di trasporto scolastico per gli studenti della scuola dell’infanzia e della scuola, dell’obbligo. Il piano della scuola – fa sapere il sindaco Pasquale Corallo – comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato dal servizio scolastico comunale e dalla ditta appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute, sulla base della praticabilità dei percorsi previsti e delle restrittive direttive attuali in materia di prevenzione da contagio Covid-19. I percorsi e gli orari ordinari di ogni anno saranno oggetto di modifica per adeguamento del servizio alle normative in materia di prevenzione da contagio Covid-19. Di conseguenza, il servizio di trasporto scolastico subirà un aumento di costi che si ripercuoterà sulla contribuzione alla spesa richiesta alla singola famiglia. Pertanto, si invita le famiglie, per questo anno, ad avanzare richiesta del servizio solo nei casi realmente necessari. Per usufruire del servizio di trasporto e per una migliore organizzazione del servizio alla luce delle misure anti Covid-19 occorre presentare la domanda, su apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali e sul sito istituzionale, entro e non oltre il 7 settembre 2020. Le difficoltà organizzative legate al doveroso rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitarie previste, comporteranno che le domande presentate fuori termine non saranno prese in considerazione. Le tariffe di abbonamento – chiude la nota del sindaco Corallo – saranno definite, non appena raccolte le adesioni, in base al numero di utenti ed ai costi che saranno necessari per l’organizzazione del servizio nel rispetto delle prescrizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.