Fondi per la non autosufficienza, la Giunta regionale stanzia 400 mila euro

La Giunta regionale, su proposta del presidente, ha stanziato € 400. mila erro per interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio, annualità 2019. Il provvedimento è stato adottato per consentire alle famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza di affrontare la situazione, aggravata ulteriormente dall’emergenza coronavirus. “Ancora una volta – ha commento Toma – il Governo regionale mostra attenzione verso quelle famiglie che, più di altre, hanno bisogno di sostegno da parte delle istituzioni.