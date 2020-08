Termoli: donna di 80 anni investita in centro, è grave

Ancora un investimento a Termoli, è successo questa mattina in via Cesare Battisti: un uomo alla guida di una Fiat 600 ha investito una donna di 80 anni che stava attraversando la strada. L’anziana è stata trasportata in codice rosso, e in stato di incoscienza, al pronto soccorso del San Timoteo, dove le è stato riscontrato un trauma cranico e una emorragia cerebrale. I medici stanno valutando il suo trasferimento in una struttura specializzata. Sulla dinamica dell’incidente indagano i vigili urbani di Termoli, che si sono occupati dei rilievi e hanno ascoltato i testimoni.