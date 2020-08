San Giovanni in Galdo, turisti avviano raccolta fondi per restaurare l’organo della chiesa

Ancora un gesto di gratitudine, riconoscenza e affetto nei confronti della comunità che li ha accolti. I numerosi turisti ospiti a San Giovanni in Galdo grazie al progetto “Regalati il Molise” continuano a manifestare apprezzamento per quanto ricevuto e lo fanno con gesti concreti molto importanti.

L’ultima storia, di queste ore, è senza dubbio una delle più belle e inaspettate che l’associazione degli “Amici del Morrutto” ha raccolto. Tre turiste provenienti da Torino, non appena tornate a casa, hanno deciso spontaneamente di lanciare una raccolta fondi pubblica per restaurare il grande organo del ‘700 conservato nella chiesa di Santa Maria del Carmine. “E’ il minimo che possiamo fare per San Giovanni in Galdo, che ha saputo accogliere forestieri con un’energia che merita di essere contraccambiata”, spiega Fabiana Palmieri, promotrice dell’iniziativa.

Così è stato lanciato il crowdfunding sul sito gofundme.com, con l’obiettivo di raccogliere 40mila euro. “Quando in paese ci hanno aperto le porte della chiesa – racconta ancora Fabiana – il signor Rocco ci ha raccontato della dedizione con cui si dedica al mantenimento di quel luogo, ci ha mostrato il bellissimo organo del ‘700 spiegandoci che non è funzionante e che sarebbe una gioia sentirlo un giorno risuonare. La comunità di San Giovanni in Galdo ha saputo accogliere e donare gratuitamente a più di 200 turisti un’esperienza unica e questo è il nostro modo di ricambiare: tentare di raccogliere i fondi necessari per restaurare il grande organo del paese. Lo strumento aspetta una nuova vita, e noi contiamo grazie all’aiuto di molti di restituirlo alla comunità sangiovannara”.

In queste settimane anche tutti gli altri turisti ospiti a San Giovanni si sono mobilitati per far conoscere il Molise. Sono decine i video pubblicati sui social che hanno avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni (uno degli ultimi, quello della toscana Elisa Parisi, esperta di turismo e viaggi, è stato visto in poche ore da oltre 30mila persone). Invece i ‘Dronici’, da Sorrento, e Lucilla e Marco, da Lecce, durante i loro soggiorni in Molise, hanno filmato le bellezze regionali. Ora i loro lavori dedicati al Molise sono su Lensculture, uno dei più importanti portali a livello mondiale dedicati alla fotografia contemporanea.

Intanto non si arresta l’onda del risalto mediatico internazionale sul progetto “Regalati il Molise”. Nei giorni scorsi a San Giovanni sono arrivati gli inviati di due delle più importanti agenzia di stampa del mondo: Reuters e Associated Press, che hanno poi pubblicato i loro reportage sul Molise. Sono centinaia le testate italiane e straniere che fino a oggi si sono occupate dell’iniziativa. Ultimo caso, poche ore fa, il quotidiano Gulf News di Dubai.