Petacciato: 43enne trovata morta in casa, da due giorni non rispondeva al telefono. Procura ordina autopsia

Una donna di 43 anni originaria di Termoli, ma da qualche settimane residente a Petacciato è stata trovata morta nella sua abitazione ieri sera in piazza Indipendenza. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare l’ingresso per entrare e il corpo si trovava adagiato sul letto, senza apparenti segni di violenza. Da due giorni non rispondeva alle telefonate dei familiari che hanno fatto scattare l’allarme. Mistero sulle cause del decesso che hanno spinto la Procura di Larino a disporre l’autopsia. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri.