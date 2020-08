Scuola, ok dalla Conferenza delle Regioni alle linee operative per la gestione dei casi Covid in classe. Sierologici, eseguiti circa 900 test

E’ durata un paio d’ore ed è stata rinviata ai prossimi giorni la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta dal governatore del Molise Donato Toma. Al centro dei lavori la riapertura, in sicurezza, delle scuole. La riunione di ieri si era conclusa con un sostanziale nulla di fatto, mentre l’incontro di oggi è servito a raggiungere l’accordo sulle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai Covid nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, documento redatto dall’Istituto superiore di sanità. Le Regioni tuttavia hanno espresso dubbi , soprattutto in merito alle disposizioni nazionali relative al trasporto pubblico e al dimensionamento delle aule. Nel corso del confronto è emersa l’esigenza della misurazione della temperatura. “Le Regioni vorrebbero che si stabilisse l’obbligo per le famiglie di misurarla a casa – ha spiegato Toma – Se io avessi la possibilità – ha aggiunto – farei fare la misurazione anche all’ingresso delle scuole”. Ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti, a cominciare dall’utilizzo dei dispositivi di protezione in classe, dai banchi, dagli spazi nelle aule e soprattutto dai trasporti locali. Ed è questo ultimo tema a preoccupare maggiormente. I sindacati di categoria, in una nota, tornano a sottolineare le criticità, partendo dai trasporti, passando per l’edilizia scolastica, per finire agli organici. E su questo ultimo punto la parlamentare molisana del Movimento 5Stelle, Rosa Alba Testamento ha annunciato nuove misure da parte del governo, tra le quali lo stanziamento di risorse per l’assunzione di personale. Al Molise andranno 4 milioni di euro. Intanto oggi è cominciata la consegna dei gel e delle mascherine alle scuole, mentre domani, come ha assicurato il commissario Arcuri, arriveranno i primi banchi monoposto. Nel frattempo va avanti la somministrazione dei test sierologici al personale docente ed Ata. In Molise ne sono a disposizione 6000. Secondo fonti Asrem, le prenotazioni sono 2500, mentre ad oggi sono stati effettuati circa 900 test, da cui sono emersi alcuni positivi, risultati negativi in seguito al tampone molecolare. Sarà possibile effettuare il sierologico fino al 4 settembre.