Ragazza colta da malore durante una gita sul Matese, provvidenziale intervento del Soccorso alpino

Ennesimo intervento per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Questa mattina, infatti, la Centrale operativa del 118 ha allertato il Soccorso Alpino per un intervento tecnico sanitario di emergenza sulla Gallinola, Monti del Matese. Una ragazza di 23 anni di San Giovanni Rotondo, residente a Margherita di Savoia, insieme ad alcuni compagni aveva trascorso la notte in tenda sulla Gallinola. Durante la notte, però, ha cominciato ad accusare malore e sintomi di febbre. Sentendosi spossata e, quindi, impossibilitata al rientro a piedi con i compagni, ha chiamato il 118. La centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato il CNSAS secondo quanto previsto dal protocollo tecnico operativo per interventi in territorio montano ed impervio. Due squadre di tecnici del CNSAS si sono recati sul posto in costante coordinamento con la centrale operativa del 118. Dopo aver raggiunto mediante un sentiero la ragazza ed i suoi compagni, hanno provveduto a posizionare la malcapitata su di una particolare barella in dotazione al soccorso alpino. Non con poche difficoltà dovute al lungo tragitto ed all’ambiente impervio, la ragazza sulla barella è stata ricondotta sulla viabilità ordinaria. È stata quindi affidata alle cure dei sanitari della postazione territoriale Croce Verde Molisana di Campobasso, che nel frattempo era in attesa lungo la via carrabile.