Movida fuori controllo a Campobasso, tifosi fanno esplodere fumogeni in centro

Scene di ordinaria follia in pieno centro a Campobasso. Movida ormai fuori controllo e così in una normale serata estiva questo è quello che è accaduto ieri sera tra le gente che passeggiava o che era seduta ai tavoli dei locali. Un gruppo di giovani tifosi del Campobasso semina il panico. Arriva in via Ferrari cantando cori da stadio, poi fa esplodere dei fumogeni. In pochi istanti la strada viene invasa dal fumo. La gente che passeggia si spaventa come anche i residenti che chiamano subito la polizia.

Il centro in balia di un gruppo che non si ferma nemmeno davanti alle forze dell’ordine. I cori continuano mentre gli agenti identificano alcuni dei presenti. Si passa alle minacce e alla violenza contro chi con i cellullari tenta di filmare quello che sta accadendo: un ragazzo strappa dalle mani un telefono con l’intento di cancellare i video. Poi la consapevolezza di conseguenze peggiori. I ragazzi – tutti rigorosamente senza mascherina – cantano ancora si dicono pronti a “passare dei guai” per la loro squadra del cuore. Conseguenze che sicuramente arriveranno. La polizia ha identificato alcuni dei presenti e gli agenti intervenuti hanno steso un rapporto sull’accaduto.