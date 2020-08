Le limitazioni per il nuovo anno scolastico e il servizio di trasporto alunni, il sindaco di Torella del Sannio Lombardi scrive alla Ministra Azzolina

Le limitazioni per il nuovo anno scolastico e il servizio di trasporto alunni, il sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi, scrive alla Ministra Lucia Azzolina. Una lettera indirizzata anche al presidente Donato Toma e al direttore dell’USR Molise, Anna Paola Sabatini. “Sono il Sindaco di Torella del Sannio – scrive Lombardi – un piccolo Comune in provincia di Campobasso e scrivo per sottoporre alle SSVV un problema che, alla vigilia della riapertura delle scuole programmata per il prossimo 14 settembre 2020, si pone prepotentemente all’attenzione di noi amministratori locali e che non può non trovare ascolto essendo strettamente connesso e collegato al diritto all’Istruzione. Come Sindaco di Torella del Sannio ho sempre garantito ed assicurato il trasporto degli oltre n. 200 scolari iscritti presso la nostra Scuola tramite l’uso di n. 3 appositi scuolabus, ma alla vigilia del prossimo anno scolastico numerose sono le criticità da affrontare a tal proposito. In particolare, dalle ultime disposizioni varate dal Miur con l’ausilio del Comitato tecnico scientifico, emerge che durante il trasporto degli studenti dalle loro abitazioni alla scuola non occorra il distanziamento fra gli scolari (garantito dal posizionamento di questi ultimi a sedute alternate e, quindi, tramite un numero maggiore di vettori) se il tragitto duri al massimo 15 minuti e se durante il medesimo gli studenti siano dotati di mascherina. Purtroppo la realtà territoriale da me amministrata (come, in realtà, tutto il Molise) è caratterizzata da una viabilità deficitaria sotto vari aspetti, onde non è possibile – soprattutto ai fini della sicurezza del trasporto dei minori – garantire che il tragitto casa-scuola sia coperto in soli 15 minuti. Si pone, dunque, un problema di non poco momento così sintetizzabile: dotare il Comune di un numero almeno doppio di vettori, onde garantire il distanziamento fra gli alunni che si siederanno a sedili alternati oppure mantenere invariato il numero dei vettori e, invece, derogare ai 15 minuti prevedendo che la mascherina sia indossata dagli alunni trasportati per un tragitto coperto in almeno 30 minuti. Certo che le SSCV comprendano l’importanza e le ricadute delle criticità aventi ad oggetto – chiude Lombardi – il trasporto pubblico degli scolari sull’inizio del prossimo anno scolastico e certo di una celere risposta, porgo i miei più cordiali saluti”.