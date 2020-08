Ladro di furgone ritenta il colpo ma gli va male, arrestato dopo inseguimento sulla statale

Ha tentato nuovamente di rubare un furgone, ma questa volta gli è andata male, inseguito dai carabinieri di Termoli è finito fuoristrada ed è stato arrestato. Il responsabile del furto è lo stesso che due giorni fa era stato al centro di un inseguimento, anche con l’elicottero, dopo aver rubato un mezzo del corriere Sda a Campomarino Lido. 28 anni di San Severo, rintracciato e acciuffato nelle campagne di Campomarino dalla polizia dopo aver abbandonato il furgone, era stato poi rilasciato. Una caccia all’uomo che aveva coinvolto tutte le forze dell’ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza. Ieri sera, evidentemente non contento di averla fatta franca, il ragazzo è entrato nuovamente in azione a Termoli, ha rubato un furgone di un commerciante di pesce in pieno centro intorno alle 20. Il proprietario, che si è accorto in tempo del furto, ha subito chiamato i carabinieri. La pattuglia che è sempre in servizio 24 ore su 24 si è messa alla ricerca del furgone e lo ha intercettato. Ne è nato un pericoloso inseguimento sulla statale 16 in direzione Puglia. Capolinea verso Ripalta-Chieuti dove il malvivente ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Su di lui sono piombati i carabinieri di Termoli che hanno chiamato anche il 118. Portato in ospedale per qualche ferita lieve il 28enne, definito un soggetto pericoloso, è stato poi arrestato. Già conosciuto alle forze dell’ordine, si trova ora ai domiciliari nella sua abitazione di San Severo.