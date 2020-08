Incidente sul lavoro, perde la vita un 21enne di Cercemaggiore

Incidente mortale sul lavoro, in un cantiere nel territorio di Pietracupa. A perdere la vita un ragazzo di appena 21 anni, di Cercemaggiore, che è stato colpito da una pesante carrucola che non gli ha lasciato scampo. A dare l’allarme i colleghi che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Ma una volta giunti sul posto i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi.