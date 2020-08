Incidendio nella notte a Campobasso: distrutto magazzino pieno di capi di abbigliamento

Un incendio nella notte ha distrutto un deposito di capi di abbigliamento che si trova in via Garibaldi a Campobasso. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle cinque e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 5 automezzi e 13 uomini, oltre a polizia e carabinieri. Lo stabile di circa 250 metri quadrati è andato completamente distrutto. Sono ora in corso indagini per stabilire le cause del rogo.