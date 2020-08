Campobasso, incendio distrugge deposito di abbigliamento di 250 mq

E’ stata una pattuglia di Carabinieri a vedere il le fiamme e a chiamare i Vigili del Fuoco, tra 4.30 e le 5 del mattino. Fiamme alte e fumo denso e nero che avvolgevano un intero stabile in Via Garibaldi, a Campobasso, in una zona dove ci sono tante attività commerciali. Il fuoco ha divorato una superficie di circa 250 metri quadrati. Un magazzino-deposito di abbigliamento completamente distrutto.

Il personale del Comando dei Vigili del Fuoco del Capoluogo è intervenuto subito per domare le fiamme. Un lavoro lungo e laborioso, fino a stamane, con l’incendio che si è propagato all’interno, le fiamme come lingue che uscivano dai finestroni. 5 automezzi impegnati e 13 uomini che nel giro di due ore hanno circoscritto il rogo mettendo in sicurezza l’area, di fianco e sotto ci sono attività commerciali.

Sul posto presenti anche personale di Carabinieri e Polizia.

Ingenti i danni, con la merce all’interno andata in fumo, oltre al resto.

Le indagini sono in corso da parte del personale NIAT dei Vigili del Fuoco Campobasso, il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale, che ha effettuato i rilievi. Lo stabile posto sotto sequestro, per consentire le verifiche di sicurezza e per capire cosa sia accaduto, da cosa abbia avuto origine l’incendio. Vista anche l’ora con c’erano persone all’interno del magazzino e non ci sono stati feriti o intossicati.