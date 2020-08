Calcio Figc Molise in attesa del nuovo protocollo. Per il Campobasso oggi la fine del ritiro di Palena

La Figc Molise e tutto il calcio regionale, sono in attesa dell’ordinanza del presidente della Regione Donato Toma. Oggetto: la ripresa delle attività della lega nazionale dilettanti. Affinché si possa procedere in questo senso, infatti, è necessario che ogni regione recepisca il protocollo stilato da qualche giorno e proceda ad una delibera che sancisca la possibilità di riprendere i giochi. Dopo un incontro tra Di Cristinzi e Toma, il presidente della Giunta, che si è detto possibilista sull’ordinanza, si è impegnato a dialogare con il Comitato tecnico scientifico affinché si possa dare il via all’attività dilettantistica, settore giovanile compreso. Per ora il nodo principale rimane legato alla questione della sanificazione degli spogliatoi e alla divisione delle docce. Ci auguriamo che ciò possa avvenire nel minor tempo possibile, ricordiamo che in altre regioni, vedi il Trentino Alto adige l’attività dilettantistica è ripresa a tutti gli effetti. Non solo, tantissime società della nostra regione si trovano in difficoltà per la ripresa delle attività. Abbiamo detto che le preparazioni atletiche sono partite quasi per tutte le squadre di Eccellenza e Promozione, con le difficoltà del caso. Inoltre è difficile programmare una stagione nell’incertezza di una data certa per l’avvio, sì la Figc Molise ha programmato per il sei settembre il primo turno preliminare di coppa Italia, ma senza la nuova ordinanza del presidente della Regione non si potrà scendere in campo. Siamo al 27 agosto, una risposta, una strada, un percorso da seguire vanno indicati il prima possibile anche in considerazione degli impegni economici e umani che le società regionali mettono in campo.

Sul calcio di serie D oggi ultimo giorno di ritiro per il Campobasso a Palena, poi tre giorni di riposo per la squadra, i tesserati si ritroveranno lunedì 31 agosto a Selvapiana. Un ritiro svolto nel migliore dei modi, Cudini ha voluto premiare i ragazzi con qualche giorno di serenità dopo un mese, quasi, di preparazione atletica. La rosa manca ancora di qualche elemento, la prima punta di esperienza, qualche under, in particolare si cerca un esterno offensivo, ed eventualmente un centrocampista di esperienza. Se prendiamo come esempio il Campobasso della scorsa stagione, vanno sostituite tre pedine come Zammarchi, Musetti e Sanseverino. Sulla prima punta è circolato il nome di Nando Sforzini, ariete classe 84′, con alle spalle un trascorso importante. Serie B tanta, Pescara, Avellino, Modena, Grosseto, serie A poca con la maglia del Bari, e anche un’esperienza europea con i rumeni del Club Cluji con una presenza anche in Champions League. Negli ultimi anni Lega Pro con Viterbese e Cavese, sino all’ultima stagione con la maglia del Palermo, culminata con la promozione in Lega Pro, 14 presenze e 5 reti con i rosanero. Il contatto con lo staff del Campobasso c’è stato, l’impressione è che l’affare non si faccia per cercare un profilo più giovane. Detto questo per l’inizio della settimana prossima, Cudini potrebbe avere a disposizione la nuova punta. Che sia Sforzini o no, il profilo è quello di una prima punta forte fisicamente e con tanta esperienza, un puntero pronto, da subito, per la piazza di Campobasso.

Non ci sono notizie in merito al nuovo allenatore dell’Olimpia Agnonese, la società sta temporeggiando sul nome del nuovo tecnico. La scelta dovrebbe ricadere su Matteo Vullo o Andrea Liguori, come detto ampiamente nei giorni scorsi. Certo c’è bisogno di dare il via alla stagione al massimo nella prossima settimana con la preparazione atletica.

Prosegue la campagna acquisti del Vastogirardi, che ha tesserato il giovanissimo, classe 2005, Filippo fraraccio. Un ragazzo ricercato già da diverse società come il Benevento, ha scelto di mettere nero su bianco con la società del presidente Di Lucente. Una giovane promessa che ha impressionato mister Prosperi nel ritiro in corso. Dal settore giovanile della San Leucio alla possibilità di vivere un’avventura in serie D per Fraraccio che entra a pieno titolo nel pacchetto under del team gialloblu. La squadra è in via definizione, la società valuterà da qui all’inizio del campionato se intervenire con altre operazioni di mercato.

Infine notizie dal calcio nazionale, il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato lo scorso 10 agosto dal Trapani Calcio contro la Figc e la Lega serie B per annullare la retrocessione della società siciliana in Serie C, a seguito del provvedimento del Collegio che aveva confermato la sanzione di due punti di penalizzazione, con conseguente collocazione del Trapani al 18/o posto nella classifica finale di Serie B. Dunque ricorso respinto e Trapani definitivamente in Lega Pro nella nuova stagione. Intanto arriva la prima decisione ufficiale in merito alla presenza del pubblico sugli spalti. La Uefa ha deliberato che il 24 settembre, all’Arena Puskas, a Budapest, nel corso della gara di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia, l’apertura dello stadio al 30% della capienza. 20 mila spettatori circa, assisteranno alla sfida per il trofeo tra le due vincenti delle coppe europee. E’ il primo provvedimento ufficiale nel calcio in merito alla riapertura degli stadi al pubblico.