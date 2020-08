Incidente sul lavoro alla Sevel, grave autotrasportatore campobassano

Infortunio sul lavoro stamani alla Sevel di Atessa dove un autotrasportatore esterno è stato investito da un altro tir in retromarcia, mentre era a piedi, e schiacciato contro la piattaforma di scarico. L’incidente è avvenuto alle 9.30 nell’area carico e scarico merci. A seguito dell’ investimento il ferito, A. S., 54 anni, di Campobasso, dipendente della ditta Trasporti e Logistica Giuliano srl di Torremaggiore (Foggia), ha riportato un pesante trauma toracico – addominale ed e’ stato trasportato in elicottero dal 118 all’ospedale di Chieti. Non è in pericolo di vita. Le modalità dell’infortunio sono state ricostruite dai carabinieri di Atessa, diretti dal capitano Alfonso Venturi. L’autocarro investitore era condotto da F.E, 36 anni, dipendente della Rcl Autotrasporti, con sede a Torino di Sangro (Chieti), che doveva scaricare vari pezzi meccanici, tra cui motori, marmitte e telai per la produzione del furgone Ducato. Un dipendente Sevel accortosi del pericolo ha subito utilizzato il clacson del suo veicolo per avvertire il conducente del tir, ma l’impatto non è stato completamente evitato.