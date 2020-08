Elezioni, a Campobasso scrutatori d’ora in avanti saranno sorteggiati

Diretta streaming e sorteggio casuale affidato ad un programma e un algoritmo di estrazione fornito dalla piattaforma gestionale ufficiale dell’ente che ha estratto i nominativi di cittadini compresi in una fascia d’età tra i 18 e 60 anni iscritti all’albo degli scrutatori. Massima trasparenza, dunque, al Comune di Campobasso per la scelta dei 179 scrutatori effettivi alle prossime consultazioni elettorali dislocati nelle 60 sezioni della citta’. Prevista anche una ‘riserva’ di 295 scrutatori supplenti in caso di defezioni da parte degli aventi diritto. In passato erano i consiglieri comunali a segnalare, ognuno, fino a quattro nominativi. “Abbiamo deciso di superare questo metodo – ha detto il sindaco, Roberto Gravina – e crediamo che questa inversione di rotta nelle metodologie di scelta sia un’operazione di totale trasparenza, condivisa con lungimiranza da maggioranza e opposizione”. Nel corso della riunione della Commissione elettorale Gravina, ha anche annunciato l’aumento dei seggi speciali all’ospedale Cardarelli.