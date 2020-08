C’è un nuovo positivo, è un termolese legato ai rientri dalla Grecia

Sono passati 50 giorni, era esattamente la metà di luglio. Tra il 15 e il 16 luglio il Molise vedeva vicinissima la fine dell’incubo coronavirus. In quelle ore si registrava il numero più basso di contagiati in regione dall’inizio dell’emergenza. Dopo una lunga serie di guarigioni e dopo giorni e giorni senza nuovi contagi in Molise i positivi erano rimasti appena 8. E invece con l’estate, le vacanze e i tanti spostamenti di molisani e non la situazione è di nuovo peggiorata fino all’escalation di contagi delle ultime ore. I positivi attualmente sono ben 65, la maggior parte di questi casi sono stati accertati nei giorni successivi al Ferragosto, la stragrande maggioranza è legata a rientri dalle vacanze. Anche l’ultimo caso in ordine di tempo, quello segnalato dall’ultimo bollettino diffuso stasera dall’Asrem è quello di una persona di Termoli legata ai rientri dalla Grecia. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi i casi positivi registrati in Molise sono stati 520, 31234 invece i tamponi processati, 432 i pazienti guariti, 23 quelli deceduti. Sono invece 3 le persone attualmente ricoverate al Cardarelli, tutte nel reparto di malattie infettive, nessuno è in terapia intensiva.