Appartamento in fiamme in pieno centro a Venafro, danni ingenti

Paura in tarda mattinata a Venafro per un incendio che ha praticamente distrutto un appartamento posto all’ultimo piano di una palazzina in via Colonia Giulia. Fortunatamente non si registrano feriti. Le persone che lo avevano affidato alcuni mesi fa – si è appreso – non erano in casa quando si è verificato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, supportati dai volontari della postazione di Venafro. L’area è stata subito isolata e il traffico deviato lungo percorsi alternativi. Al momento i Vigili sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza tutto lo stabile. Nel frattempo si stanno effettuando le prime verifiche per risalire alle cause dell’incendio. Esclusa l’origine dolosa del rogo. Un corto circuito tra le possibili cause.