Anci: “Al Molise servono 20 miliardi del Recovery Fund per ripartire”

di Giovanni di Tota

Una montagna di soldi, con la quale si potrebbe rivoltare la regione come un calzino. 20 miliardi di euro, del pacchetto dei quasi 200 del recovery fund, da destinare al Molise e alle sue infrastrutture, in larga parte fatiscenti.

La richiesta è stata formulata dal presidente dell’associazione dei comuni del Molise, Pompilio Sciulli, al vertice dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio De Caro.

Il dieci per cento del piano straordinario per far ripartire l’Italia dopo la pandemia, secondo Sciulli, dovrebbe essere riservato al Molise, regione in cui la scuola e i trasporti rappresentano le emergenze più impellenti.

La richiesta, per tramite dell’Anci nazionale, arriverà sui tavoli della ministra dell’istruzione Lucia Azzolina e del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Il documento indica i dieci punti fondamentali per consentire al Molise di risollevarsi sul piano economico, peraltro già seriamente compromesso anche prima dell’emergenza Covid.

‘L’Italia non può ripartire senza i comuni – ha sottolineato Sciulli –

che lavorano per garantire il distanziamento e il trasporto alla ripresa della scuola. I fondi arrivati – ha aggiunto il presidente di Anci Molise – sono arrivati ma la parte difficile arriva adesso: servono idee forti su cui investire e puntare sulla svolta tecnologica, specie nei paesi interni, ancora oggi isolati dal mondo”.

Efficientamento, rifiuti, edilizia, scuola, digitale, periferie e ambiente, i punti individuati: Ora ci diano i mezzi per fari ripartire l’Italia,. i soldi – ha concluso Sciulli – servono per portare tutto il paese nel futuro, non per rimpinguare i bilanci dei ministeri.