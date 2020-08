Scuola molisana, partita la campagna di screening sierologico

Share on Twitter

Ieri rima giornata della campagna di screening sierologico per il personale della scuola molisana. Buona l’affluenza grazie alla procedura messa in campo, in brevissimo tempo, dall’ASReM, a fronte di un notevole sforzo organizzativo e di personale, già peraltro assorbito dall’attività di emergenza Sars Cov2.

Agli utenti sottoposti a test è stato rilasciato referto medico attestante l’esito. Le attività hanno fatto registrare uno svolgimento regolare e sono stati evitati assembramenti o file. Allo stato attuale, non risultano criticità in merito al sistema di prenotazione dei test predisposto dall’ASReM e alla mail attivata allo scopo.

Soddisfazione è stata espressa agli operatori da parte del personale scolastico che si è recato presso gli ambulatori dedicati. Dall’Azienda sanitaria regionale arriva la segnalazione che diversi utenti prenotati non si sono presentati. Ciò provoca arresti nella catena delle attività e nella organizzazione degli ambulatori. Pertanto, l’invito rivolto a coloro che si prenotano è quello di presentarsi all’appuntamento, salvo improcrastinabili motivi familiari o di salute, da comunicare tramite mail dedicata.

Sebbene il test sia effettuato su base volontaria, l’appello che viene rivolto al personale docente e ATA è quello di aderire alla campagna di screening, perché più persone si sottopongono al test, più dati si riusciranno a raccoglie per riaprire le scuole in tutta sicurezza.