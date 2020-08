Isernia. Referendum costituzionale, scende in campo il comitato per il No

Oltre che per le Amministrative, a settembre i cittadini saranno chiamati al voto per il referendum confermativo che prevede il taglio dei parlamentari. Il testo della legge costituzionale è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso mese di ottobre. Il voto era previsto a marzo, ma l’emergenza sanitaria lo ha fatto slittare a settembre. Non tutti sono d’accordo su questa riforma, la riduzione della rappresentanza è vista come un pericolo e tra l’altro penalizzerebbe le realtà più piccole. E poi, se davvero si vuole risparmiare – dicono i sostenitori del no – perché non tagliare le indennità? Anche in Molise è stato costituito un comitato per il No. L’annuncio è stato dato da Ernesto Giannini. Il comitato per il no al referendum costituzionale ha già riscosso diverse adesioni in tutta la regione, nel mondo della politica, della cultura, dell’associazionismo, del giornalismo e della sanità. La prima uscita ufficiale è in programma a Isernia