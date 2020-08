Coronavirus, 9 nuovi positivi in Molise di cui uno ricoverato in Malattie Infettive

Impennata di casi nelle ultime ore in Molise con 9 nuovi positivi, dei quali 8 comunicati dall’Asrem nell’ultimo bollettino. Si tratta una persona di Campobasso rientrata dalla Croazia, un anziano 91enne di Oratino ricoverato al Cardarelli in Malattie Infettive; una donna di Ripalimosani rientrata con la famiglia dalla Croazia, la quale, come ha spiegato il sindaco del paese, si è subito segnalata e isolata insieme agli altri tre familiari (risultati negativi) sottoponendosi a esame; altra persona risultata positiva è di Ferrazzano legata ai turisti rientrati dalla Grecia; 2 i positivi a Isernia, madre e figlia provenienti da Pavia; una persona contagiata a Macchiagodena rientrata da Anzio, e una persona positiva di Montaquila rientrata sempre da Anzio nel Lazio.

Da segnalare anche la positività di un’anziana di Fornelli, che si era recata in una struttura ospedaliera in Abruzzo, dove aveva un intervento programmato, risultando positiva. La donna è isolata a casa e sta bene, come ha reso noto il sindaco.

L’Asrem, in relazione ai casi riscontrati, si è attivata per ricostruire la catena dei contatti e disporre gli isolamenti ed l’effettuazione di tamponi. Processati in tutto, nelle ultime ore, 342 tamponi. Salgono a 64 gli attualmente positivi. 3 i ricoverati in Malattie Infettive al Cardarelli.