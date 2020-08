Campionato Italiano Rally, bilancio positivo per l’equipaggio Iacampo/Ghilardi

Buona la seconda per la coppia portacolori di Acqua Molisia impegnata nel Campionato Italiano Rally. Quattro prove speciali dalle caratteristiche diametralmente opposte: “Il Ciocco”, prova spettacolo sotto certi aspetti, si è svolta con due passaggi all’interno del Resort nel cuore della Garfagnana. “Tereglio”, la più lunga, ha sfiorato i 14 km ed ha previsto 3 passaggi. Poi ancora “Bagni di Lucca” 7 km e due passaggi e“Careggine” quasi 11 km con tre ripetizioni, hanno caratterizzato la 43^ edizione del Rally del Ciocco e Valle del Serchio dello scorso week end. Palcoscenico la provincia di Lucca, gara di casa per la navigatrice che ha visto con se, ai nastri di partenza su stessa vettura, anche suo figlio. Cresce il feeling tra le due conduttrici alla seconda gara nello stesso abitacolo sponsorizzato dalla Di Iorio spa. Il prossimo step per l’equipaggio della Molise Racing, sarà il Targa Florio, nel secondo week end di settembre, gara numero tre del Campionato Italiano Rally. Si correrà in Sicilia una delle più antiche corse automobilistiche al mondo, la più antica tutt’ora disputata, organizzata da Automobile Club Palermo. La stessa prevederà a sua volta 3 prove speciali Tribune, Targa e Scillato-Polizzi, da ripetere tre volte, rispettivamente di 6,10 e 13 km. Intanto si tirano le somme dello scorso week end, di una gara davvero impegnativa. Dopo l’esordio a Roma, in un campionato tutto nuovo e da scoprire, buona la prova per l’equipaggio 42 su Peugeot 208 r2/b, che chiude la giornata con un buon 37^ piazzamento assoluto.Auspicando nel miglioramento delle condizioni pandemiche in Italia ed all’estero per i prossimi appuntamenti, tutto il mondo automobilistico spera che le condizioni generali possano tornare nel più breve possibile serene. Lo svolgimento delle gare a porte chiuse, senza pubblico e con una serie di surreali limitazioni, sta purtroppo incidendo in negativo sullo spirito di corridori ed in quello degli addetti ai lavori. I piloti, gli appassionati, i team ed i tifosi attendono con ansia di poter riabbracciare i propri beniamini tra ali di folla. Incrociamo le dita!