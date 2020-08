Camorrista latitante arrestato al Cardarelli di Campobasso dove si era recato per farsi visitare

Un uomo di 42 anni, della provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia al Cardarelli di Campobasso, mentre era al Pronto soccorso, dove si era recato per un controllo avendo problemi legati una patologia. Qui si è dovuto sottoporre agli esami da prassi, tra cui test per il covid e ha fornito i suoi dati riferendo di essere latitante e di dover scontare 8 anni di carcere per associazione. Della cosa è stata subito informata la Polizia e sono arrivati gli agenti della Volante che lo hanno arrestato. L’uomo è stato trattenuto in ospedale per gli accertamenti prima di essere trasferito in carcere. Si è scoperto appartenere alla camorra napoletana, al Clan Silenzio e ricercato, dunque.

Probabilmente ha scelto lui stesso di uscire dalla latitanza anche per i problemi fisici e quindi di farsi prendere a Campobasso.