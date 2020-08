Vastogirardi. Ecco il progetto per il recupero dell’antico borgo di Pagliarone

Il borgo di Pagliarone – fondato nel ‘700 da alcuni pastori di Forlì del Sannio – fu abbandonato gradualmente nel secondo dopoguerra, soprattutto a causa delle frane. Nacque così – a tre chilometri di distanza – Villa San Michele. Proprio nella frazione di Vastogirardi, su iniziativa del circolo culturale “La Rinascita”, è stato organizzato un convegno in cui si è ipotizzato il recupero del borgo e la sua valorizzazione in chiave turistica. Si punta in particolare a creare un albergo diffuso. L’idea è il frutto di un progetto di restauro realizzato da due giovani architetti molisani, neo laureanti all’università d’Annunzio di Pescara, Kevin Morsella e Alessandro Giglio. Il progetto non si limita a proporre il recupero dell’antica Pagliarone. Propone infatti anche la creazione di una rete tra i piccoli borghi molisani. All’incontro ha partecipato anche Lucia Serafini, docente di restauro della facoltà di architettura dell’università abruzzese. Il Molise – ha detto – è ricco di centro minori segnati dallo spopolamento. Ma proprio i giovani, con le loro idee e la loro voglia di fare, possono invertire questa sempre più preoccupante tendenza.