Secondo Memorial “Antonio Sammarone”, i Bikers Trivento salutano due amici scomparsi in un incidente con la moto

Secondo Memorial “Antonio Sammarone”, i Bikers Trivento salutano l’amico scomparso un anno fa in un incidente con la moto. Era il 28 febbraio 2019, quado Antonio Sammarone, 44 enne, perdeva la vita in un incidente in moto, nella galleria sulla Fondovalle Trigno. I motociclisti di Trivento hanno voluto salutare il loro amico e appassionato di moto, Antonio Sammarone, portando un mazzo di fiori sulla sua tomba, presso il cimitero comunale. Ha preso parte alla cerimonia anche l’amministrazione comunale, con l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Lomastro. Purtroppo, in questi ultimi giorni, Trivento è andato sulla ribalta dei mass media per un’altra morte in seguito ad incidente stradale di un motociclista, Fabrizio Ariola 38enne sposato a Trivento, deceduto sulla Statale 16, lo scorso 19 agosto. Un destino comune, due appassionati della moto con entrambi due figli rimasti orfani. I motociclisti di Trivento, domenica 23 agosto, hanno salutato a loro modo Antonio e Fabrizio, recandosi sotto le rispettive abitazioni a Trivento, con il rombo delle motociclette. Un momento emozionante, dove un suono, poderoso, ha concentrato il contenuto di mille parole. Un rombo fortissimo, che si ferma per un momento di ricordo, ma che guarda già alla strada di domani. È questo il senso dell’imponderabile viaggio della vita. I Bikers Trivento ringraziano per la collaborazione i Carabinieri della locale caserma e i Vigili urbani.