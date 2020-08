La Chami al Campus via ad un’altra settimana di attività

La Chami al Campus questa estate ha sperimentato un nuovo modello di intrattenimento estivo, divertente e multidisciplinare per soddisfare la voglia di gioco dei bambini. La parte sportiva, curata dagli allenatori della Scuola Calcio Elitè della Chaminade Campobasso, si è unita perfettamente con le attività ludico ricreative coordinate dallo staff dagli animatori della Ludoteca Magicabula. Dopo la sosta del ferragosto lunedì scorso l’area sportiva Sturzo ha riaperto i cancelli per un’altra settimana di campus estivo. Questa settimana il bilancio è affidato a Martina Cosco: “Il nostro campus punta a stimola l’apprendimento, le abilità comunicative e la capacità di socializzazione dei bambini. Cerchiamo di creare un ambiente sereno e coinvolgente in modo tale che tutti posso esprimersi al meglio”. La giovanissima animatrice, neo maggiorenne, è alla prima esperienza in questo ruolo: “Questa per me è un estate di crescita, soprattutto sotto il profilo personale e caratteriale. Non credevo che il ruolo dell’animatore avesse tutte queste sfaccettature, ma grazie ai consigli dei miei colleghi sto affrontando nel migliore dei modi questa esperienza”. Ogni settimana il coordinatore del campus Antonello Pascale, in accordo con lo staff, definisce un programma educativo e ricreativo sempre diverso: “Oltre ai gonfiabili e ai laboratori creativi e sportivi che riscuotono sempre un grandissimo successo, la prossima settimana svolgeremo una caccia al tesoro. – prosegue Martina – I bambini si cimenteranno in una sana competizione e saranno chiamati ad aiutarsi gli uni con gli altri per conquistare il premio finale”. La Chami al Campus accompagnerà i bambini, dai 5 ai 13anni, fino a venerdì 11 settembre. La riapertura delle scuole, fissata per il lunedì successivo, interromperà solo campus estivo ma non le attività della Scuola Calcio dei rossoblù che tornerà regolarmente con gli allenamenti e le attività della Ludoteca in Via Neri a Campobasso.