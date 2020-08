Doppio appuntamento per la Nuova Atletica Isernia impegnata a Macerata e al Lancellotta.

Sabato quattro atleti mezzofondisti, Marco D’Alessandro, Simone Emanuele, Martella Emmanuel e Visone Alessandro sono stati impegnati a Macerata nel Meeting oltre il Covid”. I ragazzi, accompagnati dal Presidente Agostino Caputo e dal Dirigente Remo Bernardo, hanno svolto una gara di 1500 m. di grande spessore. Il miglior tempo per la spedizione NAI l’ha ottenuto Marco D’Alessandro, presente nella quarta serie, giunto secondo a soli 5’’ dal primo, con il tempo di 4.16:49 dopo una entusiasmante rimonta che lo vedeva quinto a soli 200 metri dalla fine. Nella terza serie il migliore del gruppo è stato Simone Emanuele, giunto secondo con il tempo di 4.18:96 nuovo personal best a soli 60 centesimi dal primo, dopo un bellissimo duello fino all’ultimo metro, dietro Martella Emmanuel in 4.19.:73 nuovo personal best; sesto invece Visone Alessandro con 4.24:98. Per la cronaca, classifica unica per tutte le categorie, il primo in assoluto è stato un atleta di casa, Dieng Ndiaga dell’Atletica Avis Macerata, con il tempo di 3.56:32, mentre i nostri si sono classificati nell’ordine 7° D’Alessandro, 11° Simone, 14° Martella e 24° Visone.

Intanto alle Piane si è svolto una manifestazione regionale su pista, buoni risultati per gli atleti della Nai presenti. Le prime gare in programma erano il lancio del disco e del martello: nella prima specialità si esibivano prima Veronica Castiello e poi Antonio Ciallella; successivamente Castiello era impegnata nel martello. Poi era la volta delle gare di velocità, dapprima gli 80 m. piani, dove erano impegnate le gemelle Armenti Gloria e Giorgia. La successiva gara erano i 1000 m, dove il giovanissimo Ivan Picano affrontava per la prima volta le competizioni. L’ultima gara, i 1500 m, vedeva impegnata, nella categoria master, la nostra atleta di punta Morena Di Benedetto, che riusciva ad ottenere il suo personal best.