Covid, positivo il bilancio del fine settimana: casi fermi a 57, guarito il militare tornato dal Kosovo

Mentre in Italia si registra il picco di contagi più alto da maggio (domenica i casi sono stati 1210), il Molise si conferma essere la regione con la situazione migliore. L’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem segnala che i 149 tamponi processati nel fine settimana sono risultati tutti negativi e che c’è anche un nuovo guarito, è il militare rientrato a Bojano dal Kossovo. I casi attualmente postivi in regione sono fermi a 57 (uno solo di loro è ricoverato in ospedale al Cardarelli nel reparto di Malattie infettive). Dall’inizio dell’emergenza sono 431 i guariti e 30213 i tamponi processati.