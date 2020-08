54 second read

Covid, per il secondo giorno consecutivo in Molise nessun nuovo caso positivo. Un’altra persona guarita

Buone notizie sul fronte dei contagi da Coronavirus in Molise. Sui 104 tamponi processati non si sono registrati nuovi casi positivi, per il secondo giorno consecutivo. Inoltre si registra un altro guarito. Si tratta di una persona di Ururi. Gli attualmente positivi scendono a 56, mentre i totali da inizio emergenza sono 511 . Sono 30317 tamponi processati dall’inizio dell’emergenza compresi quelli di controllo.Due i pazienti ricoverati al Malattie infettive del Cardarelli: l’anziana di Sant’Elia a Pianisi e il 48enne di Termoli.