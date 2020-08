Comunali Agnone, ecco come si schierano i big della politica regionale

Quello di Agnone è senza dubbio il Comune più importante tra quelli chiamati al voto in provincia di Isernia.

Il mandato amministrativo di Lorenzo Marcovecchio si è infatti chiuso con un anno abbondante di anticipo lo scorso mese di marzo, in seguito alle dimissioni di sette consiglieri comunali. É una sfida attesa anche perché diversi consiglieri regionali sono coinvolti più o meno apertamente. Tra l’altro fino all’ultimo si è tentato un accordo fra il Pd e il Movimento 5 Stelle, ma l’intesa è saltata proprio in vista del traguardo. In tre ambiscono alla fascia tricolore. Il centrosinistra propone il consigliere comunale uscente Daniele Saia, alla guida della lista Nuovo Sogno Agnonese. Una candidatura, la sua, che già da tempo ha incassato l’apprezzamento da parte del consigliere e segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla, e della consigliera regionale Micaela Fanelli. Saia dovrà vedersela con un altro consigliere uscente di minoranza. É Vincenzo Scarano, candidato sindaco di Agnone Identità e futuro. L’avvocato agnonese è espressione di una lista civica trasversale, che coinvolge esponenti del centrodestra e centrosinistra, ma la vera novità è probabilmente rappresentata dal pieno sostegno ricevuto da parte del consigliere regionale Andrea Greco, del Movimento 5 Stelle. La lista espressione del centrodestra – e in buona parte legata all’amministrazione Marcovecchio – è quella guidata a Agostino Iannelli, vice comandante della polizia municipale di Isernia. Tra i sostenitori della lista “Esserci” c’è il consigliere regionale Andrea Di Lucente, ma non dovrebbe mancare l’appoggio da parte dell’assessore regionale Vincenzo Niro, sempre molto presente ad Agnone.