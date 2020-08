Chamiande Campobasso, arrivano Bagnoli e Madonna. Chiuso il pacchetto Under.

Prende forma la Chaminade Campobasso 2020/21. Week-end di mercato per la formazione rossoblù pronta al sesto campionato consecutivo in Serie B. Questa mattina è stato ufficializzato l’ingaggio di Fabrizio Bagnoli. Il laterae molisani classe 1984 che torna così tra le file dei rossoblù, dove aveva già militato nelle stagioni sportive 2008-2009 e 2017-2018; mentre poi ha indossato le maglie di: CUS Molise, Termoli, Isernia, Aesernia, Bonefro, Sestese, Scarabeo Venafro e Sporting Venafro. Lo scorso anno reduce dall’esperienza nel calcio con il Campobasso 1919 (Eccellenza molisana). Quest’anno Fabrizio torna al calcio a 5 che lo ha visto collezionare in diciotto anni di carriera sei salti di categoria e altrettante Coppe Italia. Notizia di ieri invece la firma del portiere Antonio Madonna arriva alla Chaminade Campobasso. Un giramondo del pallone, Madonna ha aperto la sua carriera con il calcio, collezionando anche qualche presenza in Serie D, poi il passaggio al futsal. Il portiere classe 1984 ha vestito le maglie di CUS Molise in serie A2, poi un po’ di stagioni in Serie B con Termoli e Planet Campobasso. Nella sua lunga carriera l’esperienza nella Serie C laziale con il Real Rieti e tanti campionati regionali Bonefro, Pietrabbondante per citarne alcuni. Nel suo palmares campionati e Coppe Italia, su tutti la promozione in serie A2 con il CLN CUS Molise due anni fà. Chiuso il pacchetto degli estremi difensori la Chaminade Campobasso avrà a disposizione due portieri di grande affidabilità, Madonna e D’Alauro, ai quali si affianca Di Camillo un giovane di prospettiva, anche per il preparatore dei portieri Gaetano Bova sarà stimolante lavorare con questo parterre.



A proposito del pacchetto under nei gironi scorsi il club ha ufficializzato i fuori quota: il pivot Carlo De Nisco ( classe 2001), i laterali Thomas Evangelista ( classe 2000) e Antonio Gallo (classe 2001), il portiere Federico Di Camillo (classe 2000). I quattro rossoblù non sono nuovi alla prima squadra. De Nisco ed Evangelista già lo scorso anno erano in pianta stabile tra i convocati di mister Tavone. Gallo e Di Camillo dopo le sporadiche apparizioni della scorsa stagione quest’anno si sono guadagnati un posto nella rosa della Serie B.