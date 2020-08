Calcio, domani Campobasso in amichevole con il Trastevere

Comincia la settimana che porta il Campobasso all’ultima fase del ritiro di Palena. Il gruppo di giocatori rimarrà nella provincia abruzzese fino a giovedi prossimo 27 per poi pianificare una nuova fase di lavori che molto probabilmente si terrà nel capoluogo dopo una nuova breve pausa. Dal 27 agosto al 27 settembre, un mese esatto prima della ripresa del campionato a distanza di quasi sette mesi dall’ultima gara giocata. A tal proposito, diciamo che per i primi di settembre dovrebbe essere prevista la redazione e diffusione dei gironi di serie D che quest’anno dovrebbe annoverare 166 squadre. I rossoblu di Cudini hanno disputato un’amichevole sabato scorso contro il Delfino Flacco Pescara nella quale si è messo particolarmente in luce il neo arrivato Di Domenicantonio. Voci accreditate e vicine alla squadra raccontano pure di un Vittorio Esposito in discreta forma fisica ma, soprattutto, molto motivato. Un punto che gioca a favore dell’ingaggio dell’attaccante di San Martino in pensilis.

Per domani previsto altro allenamento congiunto: a partire dalle 16:00 i rossoblu incontreranno il Trastevere, formazione di serie D. Alla gara sarà presente anche l’amministratore Mario Gesuè il quale avrà la possibilità di pianificare a dovere con i suoi collaboratori la fase degli allenamenti successiva al 27. Sarà pure la settimana di altri potenziali ingaggi: il mercato rossoblu dovrebbe portare con buona probabilità all’acquisto di una punta fisica proveniente dalla categoria superiore. Almeno queste sono le indiscrezioni più rilevanti in questo momento. La campagna acquisti iniziata da poco piu di dieci giorni fa registrare un centinaio di adesioni. In città si registra entusiasmo misto ad una certa titubanza mostrata da qualcuno in ordine al rientro negli stadi dopo l’emergenza da corona virus. Per ora vige un protocollo stilato da qualche giorno e che prevede la possibilità di un massimo di 1000 spettatori presenti all’evento sportivo.

Per la cronaca, diciamo pure che oggi è il giorno ultimo per presentare domanda di iscrizione in Lega Pro da parte delle società retrocesse dalla serie B, vale a dire Livorno, Trapani e Juve Stabia. Con oggi la serie C dovrebbe completare un altro tassello importante in vista della composizione dei raggruppamenti dopo la regolare iscrizione da parte della stragrande maggioranza delle aventi diritto. Le squadre retrocesse hanno avuto un termine più ampio essendo terminato il campionato di serie B a tutti gli effetti soltanto da qualche giorno.

Agnone attende che si faccia quanto meno l’allenatore per poi dare il la alla serie di acquisti che sarebbero stati già opzionati dalla società granata. Ad oggi ancora non sciolte le riserve su una serie di tecnici: in lizza per la panchina ci sarebbero Stefano Senigagliesi, ex Sangiustese, Matteo Vullo, il figlio dell’ex allenatore di Campobasso ed Avellino e l’ex Avezzano, Andrea Liguori. Il nuovo allenatore granata verrà fuori da questo mini elenco di tecnici con cui la dirigenza ha interloquito la scorsa settimana. Il conferimento dell’incarico darà pure il via al rifacimento della rosa, un’opera che sarà non facile e totale visto che ad oggi saranno veramente pochi i giocatori superstiti dalla scorsa stagione.