Acqua che non c’è: nove sindaci del Basso Molise chiedono incontro urgente a Toma

A seguito degli innumerevoli disagi i sindaci di nove comuni del Basso Molise hanno invitato il presidente della Regione Donato Toma a una riunione urgente per discutere della crisi idrica che sta mettendo in ginocchio il territorio. In calce alla richiesta di incontro ci sono le firme dei sindaci di Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guglionesi, Palata, Tavenna, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Montenero di Bisaccia.