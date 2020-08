Pieno di turisti, in Molise, nel fine settimana

Turisti del centro e nord Italia hanno scelto il Molise e le spiagge del litorale per trascorrere le vacanze.

Prese d’assalto le Isole Tremiti. Dal porto della città molisana alla volta delle Diomedee sono partiti, ieri, oltre mille passeggeri a bordo di tre imbarcazioni che assicurano le corse giornaliere. Termoli, ma anche le località interne come Larino, Pietrabbondante, Altilia e le zone naturalistiche dell’Alto Molise come Roccamandolfi e Carpinone, sono state visitate dai vacanzieri arrivati da Lazio, Marche, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Buon riscontro anche per paesi come S. Giovanni in Galdo (dove ai turisti sono state offerte case gratis).

Ad agosto è arrivata tanta gente, hanno dichiarato diversi operatori del settore ricettivo e della ristorazione. Gli alberghi hanno lavorato un po’ tutti. A giugno, hanno aggiunto, le premesse non erano troppo buone, ma poi da metà luglio è stato un crescendo.

Ora l’incognita è settembre, ma c’è ottimismo.

A destare preoccupazione, e non poco, l’emergenza coronavirus, dopo i casi di positività accertata proprio di persone venute in vacanza in Molise (dall’Emilia Romagna in particolare).

Massima attenzione nel rispetto delle regole e allerta sempre alta.