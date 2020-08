Calcio, news dal girone F, Notaresco, Pineto e Recanatese attive sul mercato

Per il Campobasso, ancor da decidere la categoria, resta aperta la porticina Lega Pro almeno sino al 3 settembre per la questione Combine tra Bitonto e Picerno. Certo in caso di serie D è senza dubbio ipotizzabile la conferma del Campobasso e delle altre due molisane Agnonese e Vastogirardi nel girone F. Un raggruppamento insieme alle abruzzesi, marchigiane ed eventualmente compagini emiliane. Si muovono le “big” del girone parliamo del Notaresco, della Recanatese e del Pineto. I teramani, superati all’ultima giornata prima dello stop per il covid da Matelica e Campobasso, hanno velleità di alta classifica anche per la nuova stagione. In panchina la società ha scelto Massimo Epifani, un nome importante per la categoria, considerato che l’ex giocatore del Miglianico, ultima squadra prima del ritiro, ha avuto anche l’occasione di allenare il Pescara in serie B dopo l’esonero di Zeman nella stagione 2017/2018. Poi il Fano in Lega Pro e l’approdo al Pineto, ora al Notaresco per vivere un torneo da protagonista. Tante le conferme in difesa e a centrocampo, reparto dove si registra l’arrivo di Bianciardi dal Pineto, ma in attacco gli abruzzesi hanno investito maggiormente. Sono arrivati Dos Santos, ariete di colore ex Chieti e Vastese, Pablo Banegas dalla Fidelis Andria, per anni bomber del Francavilla nel girone F e Lorenzo Marchionni, 8 gol e tra i migliori del campionato nella passata stagione con la maglia del sorprendente Montegiorgio.

Attiva anche la Recanatese, che è ripartita dalle conferme del mister Federico Giampaolo e del bomber Manuel Pera. In difesa prelevati Ferrante dal Montegiorgio, Brunetti dal Cesena (6 presenze in Lega Pro) e Scognamiglio dalla Sangiustese. In mediana restano Pezzotti e Senigagliesi, con l’arrivo di Castiglia dal Giulianova. In attacco ancora da definire qualche operazione, per ora ha messo nero su bianco il classe 99 Liguori prelevato dal Notaresco. Mentre ha salutato la squadra leopardiana il molisano Davide Borrelli approdato al Monterosi insieme al corregionale Andrea Sivilla.

Infine il Pineto, il team biancoazzurro vuole migliorare il quinto posto dello scorso anno. Agli ordini del confermato tecnico Daniele Amaolo, sono arrivati i nulla osta per Pepe, Camplone, Ciarcelluti e Tomassini, zoccolo duro dello scorso anno. Dalla Vastese sono arrivati i centrocampisti Palumbo ed Esposito, il colpaccio è l’ingaggio di Lorenzo Paoli, mediano, acquistato dalla Vis Pesaro, 27 presenze per lui nello scorso campionato di Lega Pro. In difesa sono arrivati Salvatori dal Notaresco e Nicolao dall’Olimpia Agnonese, quest’ultimo senza dubbio il granata dal rendimento maggiore nello scorso campionato. Manca il colpaccio in attacco promesso dalla società abruzzese. Insomma un po’ di news dal girone non guastano in questi giorni di fine agosto.