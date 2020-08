Calcio Eccellenza. A colloquio con Capaccione, il nuovo allenatore del Venafro

Peppe Capaccione, mister casertano tornato sulla panchina del Venafro per volontà del Presidente Nicandro Patriciello, parla della nuova avventura che lo attende e che partirà lunedì pomeriggio sul rettangolo di gioco di Pozzilli dove i suoi svolgeranno l’intera preparazione precampionato, fermo restando che finalmente la squadra venafrana tornerà a giocare al “Del Prete” di Venafro dopo anni di forzato esilio nei Comuni della zona per i lavori di ristrutturazione alla struttura sportiva cittadina. “Sono fiducioso per la nostra prossima stagione agonistica anche se se sarà bene partire in sordina, -attacca il tecnico campano che ben conosce l’eccellenza molisana dati i suoi trascorsi prima da calciatore e quindi da mister- e conto su un ottimo comportamento dei miei giocatori, che restano i veri ed unici protagonisti delle fortune della maglia che indosseranno. Li conosco, giuro sulla loro serietà e so che daranno il massimo per riuscire al meglio. Da parte mia garantisco impegno e tanto lavoro”. Vuole presentare il nuovo organico del Venafro d’eccellenza 2020/21 ? “In porta abbiamo Guerra (2002), Russo e Grande (2003), in difesa giostreranno Adamo, Velardi, Ricamato, Galardi, Grande (2001), Di Iorio Simone (2002), De Iorio Salvatore ’97 ed ex Primavera Napoli e Pesce, a centrocampo ci saranno Cipriani, Fascia, Nicandro Grande, Di Pinto (2001), Vallone, Felace e Bianchi, mentre in attacco abbiamo il nuovo arrivato Napoletano, Di Cicco (2002), i fratelli Riccitiello Filomeno e Francesco, Patriciello e Di Nardi”. Obiettivi del suo Venafro ? “Comportarsi bene e figurare al meglio, senza precludersi alcunché”. La sua esperienza avrà un peso ? “Lo spero e me lo auguro, anche se i meriti, è bene ribadirlo, saranno sempre e solo dei giocatori. Ricordo comunque che nelle mie passate esperienze venafrane le squadre affidatemi si sono sempre ben comportate, distinguendosi nelle Coppe e raggiungendo numerose finali”. Il messaggio per i tifosi ? “Di starci vicini e sostenerci, ed assieme ne sono certo faremo strada !”. Ed allora in bocca al lupo (e che crepi !) al Venafro, a Capaccione ed all’intera squadra per una stagione calcistica all’insegna delle positività !

Tonino Atella