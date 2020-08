Notizie incoraggianti da Roma: sta meglio il bimbo di 6 anni che ha avuto un infarto

Arrivano notizie incoraggianti dal Bambin Gesù di Roma sulle condizioni del bambino di 6 anni trasferito ieri in elisoccorso da Termoli. E’ ancora sotto stretta osservazione ma sta meglio. Un sospiro di sollievo per una vicenda che ha colpito molto l’opinione pubblica e per quanti si sono adoperati affinchè il bimbo si salvasse. Il piccolo ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia a Campomarino insieme ai genitori. Per cause sconosciute ha avuto un arresto cardiaco: sono stati attimi drammatici e concitati sulla spiaggia libera tra il Lido Lucio e il porticciolo turistico. Il bambino è stato subito soccorso dai genitori e da un bagnino in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari del 118 dopo un massaggio cardiaco e altre manovre di rianimazione sono riusciti a riattivare il battito, è stato intubato e portato di corsa al pronto soccorso del San Timoteo, dove i medici lo hanno subito preso in cura e sottoposto a una tac e ad altri accertamenti, organizzando allo stesso tempo il trasferimento in un ospedale più attrezzato. Al piazzale dello stadio di Termoli dopo qualche ora è atterrato un elicottero del 118 Abruzzo, atteso da vigili del fuoco e polizia municipale e dall’ambulanza che ha prelevato il piccolo dal San Timoteo. Il velivolo è arrivato dal 118 dell’Aquila: quello di Pescara era già impegnato. Destinazione Roma: ospedale pediatrico Bambin Gesù dove ora è ricoverato in condizioni stabili. E un plauso è arrivato proprio dal primario dell’ospedale pediatrico per come è stata gestita l’emergenza dai sanitari del 118 che hanno soccorso il bambino sulla spiaggia e da quelli dell’ospedale di Termoli che gli hanno somministrato le prime cure. L’augurio ora è che il bimbo si riprenda al più presto.