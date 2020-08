Movida, il sindaco di Trivento si appella al buon senso dei cittadini ed esercenti

Movida, il sindaco di Trivento si appella al buon senso dei cittadini. Siamo ancora in piena estate e soprattutto nel fine settimana, con le temperature ancora alte, si registra una maggiore concentrazione di persone. A riguardo, il sindaco Pasquale Corallo, chiede senso di responsabilità da parte dei cittadini ed esercenti, “di concerto con la locale caserma dei carabinieri – fa sapere Pasquale Corallo – chiedo ai più giovani e meno giovani di rispettare le regole vigenti, considerando i numeri dei contagi giornalieri non del tutto rassicuranti. Ognuno per la propria parte, si impegni a non vanificare quanto fin ora fatto, con la città di Trivento Covid free. Occorre attenersi alle regole, con un minimo di impegno e di rispetto per gli altri. Bisogna evitare gli assembramenti – chiude Corallo – oltre a rispettare le ordinarie regole dettate dal senso civico, del vivere comune, in special modo durante la notte”.