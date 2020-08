Locali inadeguati: la denuncia dei dottori della Guardia Medica di Termoli

Situazione incandescente alla Guardia Medica di Termoli, dove la dottoressa Fernanda Florio ha voluto protestare contro l’inadeguatezza dei locali che si trovano nel vecchio San Timoteo, dove per fare un pretriage bisogna stare in strada e dove non c’è nemmeno un posto per mettere i propri effetti personali, visto che i locali vengono divisi con altri dipendenti dell’Asrem tra vigilanti e autisti. La dottoressa fino a pochi mesi fa in forza al 118, dal primo agosto fa parte dei medici di continuità assistenziale. Una protesta condivisa anche dagli altri suoi colleghi che hanno inviato lettere ai vertici Asrem e hanno chiamato anche i Nas.

A portare sostegno alla protesta della dottoressa diverse associazioni, il comitato civico frentano, il comitato Basso Molise per il Bene Comune, il Forum per la Difesa della Sanità Pubblica, e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana che ha fatto sapere che porterà nelle sedi opportune le lamentele della dottoressa. Presente anche il comitato termolese Molisanità L113

Ma una denuncia sull’inadeguatezza dei locali assegnati ai medici Usca arriva anche da Larino, si tratta dei dottori che forniscono assistenza sul territorio ai malati di Coronavirus che sono stati posizionati nella sala mortuaria del vecchio ospedale.