Elezioni amministrative a Pietracupa, Camillo Santilli ci riprova per la terza volta dopo due mandati consecutivi. A sfidarlo è Teodoro Russo

Elezioni amministrative a Pietracupa, Camillo Santilli ci riprova per la terza volta dopo due mandati consecutivi. La lista si chiama “Con i giovani, per Pietracupa”, ed è composta da Veronica Angelini, Martina Del Sordo, Esdra Fazioli, Domenico Fiore, Mariano Florio, Angelo Gallo, Andrea Guglielmi, Diego Milano, Anna Santilli e Claudio Visconti. A Contendersi la fascia tricolore è Teodoro Russo, con la lista “Insieme per Pietracupa”, composta da: Lucia Bellanova, Fabio Carosone, Mario Antonio Di Sarro, Cosmo Durante, Carlo Santilli, Pietro Vincenzo Santilli, Michele Vanga. In realtà, in tutto sono quattro le liste, le altre due non sono locali ma degli istituti di vigilanza e sono: “Vivere insieme” con candidato sindaco Daniele De Benedettis, e “Progetto popolare” con candidato alla carica di sindaco Stefano Cozzolino.