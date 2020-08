Due le liste presentate per le amministrative di Roccavivara. Candidato a sindaco Rolando Di Renzo con “Insieme per Roccavivara” e Angelo Minni per “Roccavivara Oltre”

Due le liste presentate per le amministrative di Roccavivara. Candidato a sindaco Rolando Di Renzo con “Insieme per Roccavivara” e Angelo Minni per “Roccavivara Oltre”. Confermato lo scacchiere politico con le due correnti contrapposte, per la maggioranza, il sindaco uscente Franco Antenucci lascia il posto al potenziale sindaco Rolando Di Renzo, “Insieme per Roccavivara” con i seguenti candidati: Mario Sallustio, Antonio Di Lisa, Kevin Ferrara, Michele Sallustio, Massimo Porfirio, Nicola Di Lisa, Luciano Di Blasio, Laura Niro, Gianluca Rossi e Cristian Galizia. Dall’altra parte della barricata, l’uscente opposizione, “Roccavivara Oltre”, con capolista Angelo Minni e i candidati: Emanuele Antenucci, Mario Antenucci, Nicola Di Blasio, Luigi Di Nunzio, Martina Galizia, Franco Ninni, Michele Rossi, Vittorio Sallustio, Gianni Sallustio, Antonio Tufilli.