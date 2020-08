Calcio, Esposito si allena. Per il Vastogirardi partitella in famiglia

Fine settimana, momento di leggero relax per le dirigenze delle società molisane di serie D. Meno di 40 giorni all’avvio del campionato previsto per domenica 27 settembre. Al momento questa la data indicata sia dalla Lega Pro che dalla Serie D per lo start alla stagione. Senza dubbio ci sono tante incognite, in primis il protocollo per le società, ancora molto rigido, e poi la questione relativa agli impianti di gioco. Gli incassi del botteghino, che rappresentano linfa vitale per tantissime società di terza e quarta serie, almeno per la prima parte di stagione non ci saranno o quanto meno in misura limitata. Da questo punto di vista sono attese novità al massimo entro i primi di settembre.

In casa Campobasso prosegue il ritiro di Palena con un elemento in più. Vittorio Esposito si è aggregato ai compagni e da ieri è alle dipendenze di mister Cudini. Il classe 88 è molto entusiasta, un ritorno nella sua terra, nella società più importante della regione. La possibilità di rivalsa, con la voglia di entusiasmare il pubblico molisano. Uno stimolo in più per il fantasista di San Martino in Pensilis. Il mercato dei lupi non è finito, mancano un paio di pedine in attacco, una prima punta di esperienza e un altro esterno d’attacco. Queste le priorità, poi completare il pacchetto under e magari rinforzare il centrocampo. Oggi amichevole contro il Delfino Pescara per testare le gambe dei ragazzi di Cudini.

Per il Vastogirardi saltato il memorial Cosco, prevista un’amichevole in famiglia. La verifica in partitella, delle prime due settimane di lavoro svolto. La settimana prossima la prima amichevole ufficiale , venerdì contro il Gladiator, società campana in ritiro a Campitello Matese, mentre a settembre, domenica 6, programmata la sfida amichevole contro il Fasano. Anche qui, rosa per buona parte completa. Qualche fuoriquota e al massimo un senior, probabilmente un attaccante, per chiudere il calcio mercato.

Infine ad Agnone si riuniscono gli stati generali della società granata. Nel week end, o al massimo lunedì mattina il nome del nuovo allenatore. Il primo step per dare il via alla stagione 2020/2021. La scelta e l’avvio della preparazione atletica al massimo a metà della prossima settimana.