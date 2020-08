Amministrative, in provincia di Campobasso 11 i Comuni al voto. Fari puntati su Bojano e Montenero di Bisaccia

Sono scaduti oggi, a mezzogiorno, i termini per la presentazione delle liste in vista delle amministrative del 20 e 21 settembre.

Undici le amministrazioni della provincia di Campobasso in cui si voterà per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione del sindaco.

Si tratta di Bojano, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietarcatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano del Sannio.

Le sfide più interessanti sono quelle di Bojano, amministrazione commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco Marco Di Biase. Due i candidati: Maria Cristina Spina, moglie dell’attuale consigliere regionale Gianluca Cefaratti e Carmine Ruscetta. La lista che sostiene la Spina si chiama Bojano civica. Tra i candidati che l’attuale presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone e Gaetano Policella, vice sindaco nell’amministrazione Silvestri.

Carmine Ruscetta è invece sostenuto dalla lista Benvenuta Bojano. Tra i candidati l’avvocato Carmen Romano, il presidente dell’associazione Falco, Gianni Marro e quello dell’associazione Gruppo popolare Carmine Prioriello.

Altro Comune su cui è puntata l’attenzione è quello di Montenero di Bisaccia, dove è sfida tra Simona Contucci, con la lista Montenero coraggiosa e Fabio De Risio, sostenuto dalla lista Montenero che rinasce. A Bonefro sfida tra l’uscente Nicola Giovanni Montagano, con la lista Uniti per Bonefro e Rosetta Rea, appoggiata dalla lista Cives. A Provvidenti Robert Caporicci, con Uniti per Provvidenti sfiderà l’uscente Salvatore Fucito, sostenuto dalla lista Lavoriamo per Provvidenti.

A San Giuliano del Sannio sfida tra l’ex assessore regionale Rosario De Matteis, con la lista Impegno Comune e Adamo Cappiello, appoggiato dalla lista Progredire con Impegno.

A Casalciprano, sette i candidati sindaco: l’uscente Eliseo Castelli, Monia Rossi, Eleonora Garrapa, Francesco Pio Di Flumeri, Roberto Esposito, Nicola Barbiero e Michele Palange. Si vota anche a Cercepiccola, sindaco uscente Michele Nardacchione, a Lupara (dove si ricandida il sindaco uscente Pasqualino Morinelli ed è sfidato da Giancarlo Di Lonardo), Pietracatella, sindaco uscente Luciano Pasquale e Pietracupa, uscente Camillo Santilli.

Le liste presentate saranno sottoposte al vaglio della commissione elettorale competente prima di essere ammesse alla competizione elettorale.