Amministrative, i candidati nei Comuni della provincia di Isernia. Ad Agnone sfida Iannelli-Saia-Scarano

In provincia di Isernia l’attenzione è concentrata soprattutto sul Comune di Agnone. Dopo il commissariamento che ha messo la parola fine al mandato del sindaco Lorenzo Marcovecchio, il centrodestra si ripresenta agli elettori proponendo Agostino Iannelli, vice comandante della polizia municipale di Isernia. Il centrosinistra lo sfiderà schierando Daniele Saia, consigliere uscente del gruppo nuovo sogno agnonese. In campo anche il consigliere uscente Vincenzo Scarano, espressione di una lista civica trasversale – di centrodestra e centrosinistra – che ha trovato sostegno anche da parte di alcuni esponenti dei 5 Stelle. Molto attesa anche la sfida A Pozzilli, dove il sindaco uscente Stefania Passarelli dovrà vedersela con Francesco Di Zazzo, in passato già primo cittadino del paese, oltre che assessore provinciale. A Sesto Campano, invece, il sindaco uscente Luigi Paolone non sarà della partita. Ha presentato la candidatura a primo cittadino Eustachio Macàri; lo sfidante è Pasquale Montanaro. A Conca Casale, comune commissariato dopo le dimissioni di Luciano Bucci, aspira a indossare la fascia tricolore Riccardo Prete. Lo sfidano in quattro: Danilo Neri, Ida Petraccone, Domenico Lauro e Carmine Cappelli. Commissariato anche il comune di Santa Maria del Molise, guidato fino a qualche mese fa da Costantino Kniahynicki. Puntano a indossare la fascia da sindaco Michele Labella e Domenico Giancola. Presnatte anche altre due liste, guidate da Luisa Ciaramellari e Massimiliano Santaroni. Si vota anche a Poggio Sannita, dove il primo cittadino uscente, Giuseppe Orlando, sarà sfidato da Tonino Palomba, già sindaco del paese altomolisano. Anche a Roccasicura si ricandida il sindaco uscente. Fabio Milano dovrà vedersela con Idilia Scarpitti. Torneranno alle urne anche i cittadini di Sant’Angelo del Pesco. Il sindaco uscente, Nunziatina Nucci, dovrà vedersela con Domenico D’Aquilante. Presentata anche un’altra lista, guidata da Giovanni di Gennaro. A Montenero Val Cocchiara, infine, non si ricandiderà il sindaco uscente Filippo Zuchegna. Aspira a diventare primo cittadino Paolo Santachiara, dovrà vedersela con un altro paio di liste presentate da non residenti.