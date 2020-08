Montecilfone senz’acqua: turisti in fuga. Il sindaco: “Un’occasione sprecata”

Emergenza idrica senza fine in Basso Molise. La riduzione della portata decisa da Molise Acque sta creando parecchi problemi anche a Montecilfone. “La situazione è incandescente” ha dichiarato a Telemolise il sindaco Giorgio Manes che si sta barcamenando con chiusure di otto ore al giorno per zone, in modo da far arrivare l’acqua un po’ a tutti. Ma non è sufficiente, perché con il gran caldo e le maggiori presenze in paese l’acqua non basta per tutto e per tutti. E così in tanti che avevano deciso di tornare in paese per l’estate hanno fatto le valigie e sono andati via. “Per il Molise una grande occasione sprecata” ha aggiunto con rammarico il sindaco, spiegando che con lo smart working e che con i contagi al minimo in tanti avevano deciso di tornare in paese. La comunità da due anni inoltre non ha più il serbatoio comunale rimasto lesionato con il sisma del 2018, rendendo ancora più difficile l’approvvigionamento idrico. Se continua così tra due giorni Manes chiederà l’intervento delle autobotti della Protezione Civile. Situazione simile anche a Tavenna, pure qui il serbatoio è stato lesionato dal terremoto. La grave carenza delle sorgenti dell’acquedotto Molisano Sinistro è il principale motivo della riduzione della portata decisa dall’azienda speciale in questo mese di agosto, ma la nuova emergenza deve spingere le istituzioni a riprogrammare un piano di distribuzione che sta mostrando tutte le sue criticità e soprattutto valutare meglio, alla luce dei cambiamenti climatici, gli accordi già presi dalla Regione Molise per dare alla Puglia l’acqua in eccedenza dell’invaso del Liscione. Parlare di eccedenza in piena crisi idrica, ha proprio il sapore di una beffa.