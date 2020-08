Alle 6.00 circa di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, è intervenuto a Bojano per una macchina e un motorino, parcheggiati in una via cittadini, che hanno preso fuoco e sono state completamente distrutte per cause in corso di accertamento. Sul posto per rilievi e indagini i Carabinieri della locale compagnia.