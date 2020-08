L’amministrazione comunale di Salcito apre la nuova area giochi. Il sindaco Giovanni Galli fa sapere che l’amministrazione comunale ha investito nell’area dedicata ai più piccoli, installando nuovi giochi e con fondi appositi viene garantita anche la video sorveglianza, “erano anni che non si metteva mano all’area per i bimbi – afferma il sindaco Galli – abbiamo dotato il parco di tre piccoli giochi, uno grande e un tappeto morbido per la messa in sicurezza. Un punto di ritrovo non solo per i più piccoli ma anche per le famiglie”. Un punto di ritrovo utile, in special modo in questo periodo, che ha visto un gran numero di cittadini fare rientro in paese dopo la fase del lockdown. È stato questo l’effetto della pandemia, che ha fatto riscoprire a tanti la bellezza dei piccoli borghi, dove il tempo sembra essersi fermato e dove tutto scorre molto più lento. (Foto Aga Sypnievska).