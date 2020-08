Calcio regionale, Prima Categoria 2020/2021 due gironi da sedici squadre

Due gironi da 16 squadre, questo l’esito delle iscrizioni in prima categoria per la stagione 2020/2021 che prenderà il via il prossimo 11 ottobre con la prima di campionato.

La FIGC Molise dopo aver reso noti gli organici di Eccellenza e Promozione ha potuto definire anche quelli della terza serie regionale. Delle 35 società aventi diritto in 27 hanno presentato l’iscrizione. Guardialdiera, Polis Petacciato e Quartiere Campobasso Nord sono state promosse d’ufficio nella serie B regionale. L’organo federale ha dovuto fare i conti anche con alcune rinunce, precisamente quelle di: Castelnuovo, Campobasso Calcio, Real San Martino e Tora e Piccilli, queste potrebbero chiedere l’ammissione in seconda categoria dove le iscrizioni scadono tra una settimana. Non solo defezioni ma anche nuovi ingressi come quelli di Biccari e Kalena che hanno rinunciato al campionato di competenza, cioè la Promozione, per scendere in prima. Discorso diverso per i Donkeys Agnone che hanno presentato con ritardo la documentazione on-line per l’iscrizione in Promozione ed hanno optato per scendere di una categoria. Le tre formazioni di Promozione sono state inserite negli organici di prima. Il Fornelli avente diritto alla terza serie regionale non ha fatto pervenire la documentazione nei tempi previsti ed è stata esclusa. Per completare gli organici la FIGC Molise ha accolto le richieste di ripescaggio di: Castelmauro e il Volturino.

Questi dunque i due gironi di prima categorie per la stagione 2020/2021: