A Termoli via al Drive In: cinema all’aperto in piazza del Papa

In epoca di pandemia si sperimenta il Drive In a Termoli. L’idea è dell’Amministrazione comunale che a chiusura dell’estate propone il cinema all’aperto come diversivo a questa stagione senza eventi. Il luogo scelto è Piazza del papa e partire da domani e per i successivi 3 sabati saranno proiettate 4 pellicole di successo degli ultimi anni, con tematiche e proposte variegate. Si comincia con Ploi film d’animazione del 2019, poi il 29 agosto tocca al pluripremiato ‘Vita di Pi’ che ha vinto l’Oscar per la migliore regia. Il 5 settembre tocca a ‘Grand Budapest Hotel’, si chiude sabato 12 settembre con Paolo Virzì e il suo “La pazza gioia” vincitore nel 2017 del David di Donatello. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alla cultura Michele Barile

Cento in tutto le auto che la piazza potrà ospitare. L’appalto è stato vinto dalla Mr Solution che doterà tutti i presenti di cuffie insonorizzate per seguire il film. Su tutta la piazza sarà presente la segnaletica con indicazioni su dove parcheggiare le vetture. L’area sarà aperta dalle 20,15 e la proiezione inzierà alle 21, l’ingresso è gratuito. Oltre agli organizzatori saranno presenti i volontari della protezione Civile a garantire il rispetto delle norme anticovid